Motorista de carreta fica preso entre ferragens após acidente na BR-230 em Marabá

Um grave acidente de trânsito deixou um motorista de uma carreta preso entre ferragens na rodovia BR-230, em Marabá, na região sudeste do Pará. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (24/10) entre a carreta e uma pick-up no Km 126 da rodovia federal. O trânsito no local ficou lento com uma longa fila de engarrafamento.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe do órgão foi ao local do sinistro. Após a batida com a caminhonete, a carreta caiu em uma ribanceira de um dos lados da pista. Uma viatura de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMEP) também foi acionada para o local.

Nesta semana, a BR-230 registrou outro acidente grave, em outro trecho da rodovia. Uma carreta bitrem tombou na última terça-feira (22/10) no Km 313 da mesma rodovia, no município de Novo Repartimento. A carga foi saqueada pela população. Ninguém morreu no acidente. O motorista do veículo teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Novo Repartimento.