Mototaxista encontra R$ 15 mil dentro de sacola e devolve à polícia no Pará

Um mototaxista da cidade de Tucuruí, no sudeste paraense, encontrou uma sacola contendo R$ 15 mil e colaborou com a polícia para que o valor fosse devolvido à sua verdadeira proprietária. Nesta quarta-feira (17), o mototaxista foi conduzido à 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre a sacola que ele encontrou no centro da cidade. Não foram divulgados detalhes sobre o depoimento dele.

VEJA MAIS

A Polícia Militar foi acionada pela vítima, uma mulher que relatou ter perdido a sacola com o dinheiro na manhã de terça-feira (16). Em resposta à denúncia, a inteligência do Comando de Policiamento Regional IV (CPR IV) foi mobilizada. Uma equipe investigativa utilizou o Sistema de Videomonitoramento da Prefeitura de Tucuruí para revisar imagens, que mostraram o mototaxista recolhendo a sacola.

Através da placa da motocicleta, a polícia conseguiu identificar e localizar o endereço do mototaxista, cujo nome não foi divulgado. Ele confirmou estar de posse da sacola e entregou o dinheiro para a guarnição policial. O mototaxista foi então conduzido à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos, e o montante foi devolvido à proprietária.