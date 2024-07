Suspeito de roubo é preso e vários celulares são apreendidos dentro de carro em Belém

Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi preso na manhã deste domingo (14/07) suspeito de roubar diversos aparelhos celulares e outros itens. A ação ocorreu no bairro de Canudos, em Belém, quando equipes da Polícia Militar foram informadas sobre um assalto na área e se depararam com um carro em alta velocidade. Segundo a PM, dentro do veículo do suspeito foram encontrados vários aparelhos celulares e bolsas femininas.

Conforme a PM, o carro foi interceptado por volta de 9h45, na avenida Conselheiro Furtado, esquina com a travessa Teófilo Conduru. O acionamento feito à polícia informava um suposto caso de roubo/furto. Ao iniciar as diligências para tentar localizar o veículo, os militares se depararam com o carro em atitude suspeita. O condutor estava em alta velocidade e colocando a vida de pessoas em risco. Ao receber a ordem de parada, o condutor tentou fugir e teve início a perseguição.

Os agentes cercaram o carro do suspeito e ele se entregou. Ao fazer as buscas no carro, foram encontrados os celulares e bolsas. Os agentes detiveram o homem e o encaminharam para a delegacia de São Brás, juntamente com os itens apreendidos, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis. Conforme a PM, os policiais iriam entrar em contato com as vítimas para fazer a devolução dos itens apreendidos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.