Tentativa de assalto de ônibus na avenida Almirante Barroso acaba com suspeito preso pela 4ª vez

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (15), após uma tentativa de assalto em um ônibus que transitava pela avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. O suspeito, identificado como Ronald Araújo Vieira, de 27 anos, foi capturado após uma ação dos policiais militares que patrulhavam a área. Na delegacia, os agentes constataram um dado curioso: o suspeito já havia sido preso outras três vezes este ano pelo mesmo crime.

O crime ocorreu na avenida Almirante Barroso com a Travessa Estrela. Segundo a PM, Ronald estava acompanhado de outros dois homens no momento da tentativa de assalto a um ônibus da linha Distrito Industrial. Durante o assalto, passageiros do ônibus reconheceram a presença do motopatrulhamento do Comando de Policiamento da Capital II (CPC II) e solicitaram socorro.

Ao perceberem a chegada das forças de segurança, os três homens tentaram fugir. Enquanto dois deles conseguiram escapar, Ronald Araújo Vieira entrou em um ônibus que estava à frente e foi imediatamente detido pelos policiais, conforme relatado pelas autoridades.

Ronald foi levado para a Delegacia do Marco, onde foi constatado que, somente este ano, ele já foi preso três vezes por assalto. Agora, ele será autuado por tentativa de roubo. Nesta mesma unidade policial, duas vítimas foram ouvidas pela Polícia Civil para prestar depoimentos sobre o ocorrido. Uma delas, que preferiu não ter o nome revelado, disse à Redação Integrada de O Liberal que os suspeitos ameaçaram esfaqueá-la.

A Polícia Militar continua em busca dos outros dois suspeitos envolvidos na tentativa de assalto. As investigações seguem em andamento, e a PM faz um apelo para que qualquer pessoa que tenha informações sobre os fugitivos entre em contato com as autoridades.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.