Polícia Civil investiga assalto a empresa de ônibus de turismo no Marco

A Polícia Civil (PC) investiga o assalto em uma empresa de ônibus de turismo ocorrido na última terça-feira (09/07), no bairro do Marco, em Belém. Equipes da delegacia do bairro trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime que assustou os funcionários.

Quatro criminosos armados invadiram o local rendendo os funcionários na busca por dinheiro na sede da empresa. Os assaltantes entraram no escritório do lugar que tinha um cofre, mas estava sem dinheiro. Os criminosos então roubaram os celulares dos funcionários.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que auxiliem nas investigações seja repassadas via Disque-Denúncia, número 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.