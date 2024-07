Casal brasileiro é assaltado e anda por 5 horas em deserto no Peru em busca de ajuda

Um casal de turistas brasileiros viralizou nas redes sociais ao relatar um momento de desespero que passaram em uma viagem ao Peru. Durante um passeio ao Cânion de los Perdidos, o grupo de turistas do qual eles faziam parte foi assaltado e deixado à pé no meio do nada, em uma região sem sinal de celular.

A única opção que lhes restou foi caminhar pelo deserto peruano em busca de ajuda. Ao todo, eles precisaram percorrer 25 quilômetros até encontrar ajuda quase 6 horas depois.

A situação aconteceu com Andressa Alexandre e Paulo Ricardo da Cruz, que são do Paraná, em maio deste ano, mas o relato só foi publicado no último domingo (7). O caso viralizou depois de Andressa compartilhar a experiência no perfil que tem junto com o marido em que dá dicas de viagem. Confira o vídeo:

Segundo ela, o casal fazia um 'mochilão' pelo Peru quando decidiu fazer o passeio no Cânion de los Perdidos, localizado em um deserto na província de Ica. Para isso, eles planejaram a visita junto a um grupo de cerca de 24 pessoas. Ao voltar do passeio e se aproximar do local onde estavam as vans que levaram o grupo, os turistas encontraram uma situação caótica. O que aconteceu é que, enquanto o grupo estava no cânion, os assaltantes armados foram até os veículos, amarraram os motoristas e roubaram os itens que estavam nas vans.

Faltavam apenas 20 minutos para escurecer quando o grupo finalmente foi resgatado. Segundo o relato de Andressa, depois de toda a situação eles ainda tiveram que prestar depoimento sobre o crime. "Finalizamos o dia com horas na delegacia e completo descaso dos policiais", disse ela no vídeo.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)