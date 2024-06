Homem morre após receber descarga em jacuzzi de resort; veja

Circula nas redes sociais um vídeo com cenas fortes de um homem eletrocutado ao entrar em uma jacuzzi em um complexo turístico no México. De acordo com informações da Procuradoria Estadual de Sonora, o homem era um turista dos Estados Unidos e estava acompanhado de uma mulher, que ficou gravemente ferida.

No vídeo é possível ver o momento em que várias pessoas se reúnem ao redor da piscina e tentam ajudar o homem e a mulher. O caso aconteceu na última terça-feira (11), em um condomínio privado na cidade turística de Puerto Peñasco.

A identidade da dupla não foi revelada, mas, segundo a polícia local, ambos tinham dupla nacionalidade mexicano-americana. O homem morreu no local e a mulher foi encaminhada aos EUA, correndo risco de vida, para receber atendimento médico.



A Procuradoria Geral de Justiça, estima que a morte do homem e os graves ferimentos da mulher tenham sido causados por uma possível descarga elétrica quando ambos estavam dentro do jacuzzi. Autoridades locais continuam trabalhando para tentar entender o que teria ocasionado a falha elétrica.