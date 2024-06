Neymar vai a jogo do Flamengo com camisa do Gabigol; VÍDEO

Na noite da última quinta-feira (13), o craque Neymar Jr. agitou a torcida do Flamengo ao comparecer ao Maracanã para assistir a partida contra o Grêmio, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Vestindo a camisa 99 de Gabigol, o jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, não escondeu sua admiração pelo clube carioca e pelo atacante rubro-negro.

A presença de Neymar no estádio foi a grande atração antes mesmo da bola rolar. O jogador, que já havia manifestado em outras ocasiões o desejo de defender o Flamengo, foi recebido com festa pela torcida, que cantou seu nome. Em um dos camarotes, o craque acompanhou a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Grêmio.

VEJA MAIS

A relação de Neymar com o Flamengo não é nova. O craque já havia demonstrado sua admiração pelo clube em diversas oportunidades, inclusive vestindo a camisa rubro-negro em outras ocasiões. Atualmente, Neymar está sob contrato com o Al-Hilal, onde atua ao lado do técnico Jorge Jesus. Seu vínculo com o clube saudita se encerra em 2025.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)