Neymar sobre ida para time carrasco do Flamengo: 'Clube gigante'

Como informado pela equipe de O Liberal, o atacante Neymar, da Seleção Brasileira, assinou com o Al-Hilal pelas próximas duas temporadas. Após a oficialização, o brasileiro falou pela primeira vez como jogador do atual vice-campeão mundial - que eliminou o Flamengo nas semis. Neymar destacou a força e tamanho do clube árabe:

"O Al-Hilal é um clube gigante com torcedores fantásticos e é o melhor da Ásia. Isso me dá a sensação de que é a decisão certa para mim, na hora certa, com o clube certo", garantiu Neymar.

"Conquistei muito na Europa e desfrutei de momentos especiais, mas sempre quis ser um jogador de classe mundial e me testar com novos desafios e oportunidades em novos lugares", completou, segundo a imprensa árabe", concluiu.

O Presidente do Al-Hilal, Fahad Bin Saad Bin Nafel, comentou a chegada do jogador. "Ele é um ícone global que trouxe alegria e prazer aos fãs, que sempre o destacam em todas as partidas e eventos em que participa. Estamos muito satisfeitos por ele se juntar ao Al-Hilal, o líder do maior continente", disse Fahad.