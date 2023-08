Oficial: Neymar é anunciado como novo jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita; vídeo

O aguardado anúncio finalmente ocorreu: Neymar agora faz parte do plantel do Al-Hilal. A notícia foi oficializada nesta terça-feira (15), por meio de um vídeo compartilhado nas mídias sociais do clube saudita (ver vídeo abaixo).

O atacante brasileiro selou um acordo de duas temporadas com a equipe orientada pelo treinador Jorge Jesus, após uma jornada de seis anos a serviço do Paris Saint-Germain.

VEJA MAIS

Neymar passou por exames médicos e formalizou o contrato enquanto estava em Paris. Uma cifra substancial de 320 milhões de euros (o equivalente a cerca de R$ 1,7 bilhão) foi acertada para garantir os serviços do jogador ao Al-Hilal durante o período estipulado. Sua apresentação no novo time, sediado em Riade, na Arábia Saudita, está agendada para o próximo sábado (19), com a viagem para o país prevista para um dia antes.

Há uma possibilidade de que Neymar possa entrar em campo por alguns minutos já no sábado, quando o Al-Hilal enfrentará o Al-Fayha em seu próprio estádio, na segunda rodada do Campeonato Saudita.

Esta transferência marca um feito notável: é a maior negociação de um clube não europeu na história do futebol. O PSG, anteriormente, pedia pelo menos 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 540 milhões) para ceder Neymar. O Al-Hilal finalizou o acordo chegando próximo desse montante, incorporando tanto componentes fixos quanto variáveis.

Ao longo de sua permanência na Arábia Saudita, Neymar receberá um total de 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão), englobando salário, bonificações e acordos comerciais. Em termos mensais, isso se traduz em mais de R$ 70 milhões, ou aproximadamente R$ 2,3 milhões por dia.

O Al-Hilal, notoriamente o clube mais adorado na Arábia Saudita, prometeu um evento grandioso para a cerimônia de apresentação de Neymar. O atacante brasileiro será orientado pelo competente treinador Jorge Jesus, cujo currículo inclui passagens pelo Flamengo, Benfica e Fenerbahçe.

O Al-Hilal emerge como o maior investidor no mercado de transferências atual da Arábia Saudita, angariando talentos renomados como Rúben Neves, proveniente do Wolverhampton por € 55 milhões, Koulibaly, anteriormente no Chelsea, por € 23 milhões, Milinkovic-Savic, que atuava na Lazio, por € 40 milhões, e Malcom, ex-Zenit, por € 60 milhões.

A mudança para o Al-Hilal marca o encerramento da fase de Neymar no cenário europeu, perfazendo um período de 10 temporadas, com seis delas dedicadas ao Paris Saint-Germain. Inicialmente, Neymar foi transferido para o clube francês como aquisição mais onerosa da história do futebol, com a esperança de elevar o prestígio do clube no cenário europeu e, potencialmente, garantir distinções individuais.

Contudo, o camisa 10 deparou-se com desafios físicos durante sua permanência, totalizando 173 partidas pelo Paris Saint-Germain, o que equivale a uma média ligeiramente superior a 28 jogos por temporada. Nesse período, o clube parisiense competiu em 318 partidas oficiais. A contribuição de Neymar englobou 118 gols e 70 assistências, resultando na conquista de 13 títulos, incluindo cinco edições do Campeonato Francês, além do vice-campeonato na Liga dos Campeões em 2020.