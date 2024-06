Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e as escalações do Brasileirão

Flamengo x Grêmio disputam hoje, quinta-feira (13/06), pela 8° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Flamengo é o vice-líder do Brasileirão com 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 6 gols sofridos.

Grêmio ocupa a 13° posição da competição e acumula 2 vitórias, 3 derrotas, 4 gols marcados e 5 gols sofridos.

Flamengo x Grêmio: prováveis escalações

Flamengo: Agustín Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz; Igor Jesus, Lorran e Gérson; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Grêmio: Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Felipe Carballo, Pepê, Cristaldo e Cristian Pavón; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Grêmio

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 13 de junho de 2024, 20h