Internacional x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/06) pelo Brasileirão

Internacional x São Paulo disputam hoje, quinta-feira (13/06), pela 8° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Internacional é o 9° colocado do Brasileirão e soma 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos.

São Paulo ocupa a 4° posição da competição com 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 12 gols marcados e 6 gols sofridos.

Internacional x São Paulo: prováveis escalações

Internacional: Fabricio; Fabricio Bustos, Igor Gomes, Fernando, René; Mauricio, Bruno Gomes, Thiago Maia, Hyoran; Alan Patrick, Lucas Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Nahuel Ferraresi, João Moreira, Patryck Lanza; Galoppo, Luiz Gustavo, Erick, Lucas Moura; Rodrigo Nestor, André Silva. Técnico: Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Internacional x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Data/Horário: 13 de junho de 2024, 20h