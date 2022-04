Motorista morre em colisão frontal contra carreta na BR-316, em Castanhal

​Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta, por volta das 22h30, desta quinta-feira (21), na rodovia federal BR-316, em Castanhal, município do nordeste paraense. A fatalidade ocorreu próximo da entrada da avenida dos Universitários, no bairro do Jaderlândia. Com informações do portal Castanhal Online.

A vítima foi identificada apenas pelo prenome Rubenilson. Ele estava em um carro, modelo Honda Fit, de cor preta, que supostamente invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma carreta, segundo populares. Devido à violência da batida entre os dois veículos, a frente do carro de passeio ficou totalmente destruída.

O Corpo de Bombeiros foi ao local, na tentativa de socorrer a vítima, porém Rubenilson já estava morto. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu ao chamado e isolou a área, até a chegada dos profissionais da remoção da Polícia Científica do Pará (PCP). O condutor da carreta foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Prestou esclarecimentos e foi liberado. Ele deverá responder pelo crime de homicídio culposo – quando não há intenção de matar.

Através de imagens compartilhadas nas redes sociais, logo após o acidente, é possível ter noção da dimensão do acidente. O corpo de Rubenilson aparece no chão do veículo, entre o volante e os bancos do motorista e passageiro. As imagens não serão publicadas, em respeito à vítima e sua família.

Amigos da vítima lamentaram sua perda. “Que triste!”, “Descansa em paz, amigo”, “Que o Senhor conforte​​ o coração dessa família”, pediram as pessoas.