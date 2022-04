Acidente na BR-316: picape colide com carro da prefeitura de Acará e motorista foge do local

Um carro a serviço da prefeitura de Acará, nordeste do Pará, se envolveu em um grave acidente na madrugada da última quinta-feira (21). De acordo com informações da polícia, o veículo foi atingido por trás por uma picape que estaria em alta velocidade. A colisão aconteceu no quilômetro 3 da rodovia BR-316, na saída de Belém. Duas pessoas ficaram feridas e o condutor da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Segundo apuração do portal Debate Carajás, dentro do carro funcional da prefeitura de Acará estavam uma técnica de enfermagem e o motorista. Os dois estariam retornando da Santa Casa de Misericórdia do Pará e tinham como destino o município do nordeste paraense. Com a força do impacto o homem e a mulher sofreram ferimentos e foram socorridos.

O casao que estava na picape não ficou no local do acidente e fugiu. Ainda de acordo com a polícia, o proprietário do veículo apareceu depois para levar o carro. Já o automóvel da prefeitura ficou bastante danificado, principalmente na traseira, e peças ficaram espalhadas pela pista. Os envolvidos no acidente disseram que um boletim de ocorrência seria registrado.

A placa do veículo que teria provocado o acidente não foi registrada. Agentes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para realizar os procedimentos e organizar o trânsito. Por conta da movimentação de saída da capital para o feriado, a movimentação no local ficou intensa por algumas horas.