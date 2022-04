Acidente na Marambaia: carro particular colide frontalmente com viatura da PM, na rua da Marinha

Um acidente de trânsito foi registrado no início da manhã desta quinta-feira (21), na rua da Marinha, bairro da Marambaia, em Belém. Um carro particular colidiu frontalmente com uma viatura da Polícia Militar do Pará (PMPA), e os dois automóveis ficaram bastante danificados. Segundo informações de testemunhas, o condutor do veículo de passeio estaria apresentando sinais de alcoolemia. Não há informações de mortos ou feridos.

Populares gravaram vídeos após o acidente, que começaram a circular nas redes. Em um dos registros é possível ver os dois veículos com muitos danos nas partes frontais, com os pára-choques destruídos. Outras imagens mostram militares do Corpo de Bombeiros fazendo a lavagem da pista, possivelmente por conta de um vazamento de combustível, que poderia gerar um princípio de incêndio.

Um outro vídeo mostra que, dentro do carro particular, um Honda City de cor grafite, havia várias latinhas de cerveja. Testemunhas relataram que o condutor do veículo apresentava sinais claros de embriaguez. O impacto da colisão foi tão forte que os airbags do automóvel de passeio foram acionados.

Dentro do carro particular, testemunhas registraram imagens de latinhas de cerveja (Reprodução/ Redes sociais)

A reportagem solicitou nota à PMPA sobre o caso e aguarda resposta.