Morre menina que foi imprensada por carro alegórico antes de desfile na Sapucaí

Morreu no início da tarde desta sexta-feira (22), a menina que foi atropelada pelo carro abre-alas da escola de samba Em Cima da Hora. Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, foi imprensada entre um poste e a alegoria da escola. Ela chegou a perder a perna direita durante uma cirurgia complexa. As informações são do G1 Nacional.

Raquel estava internada em estado gravíssimo no Hospital Souza Aguiar, no Centro da cidade, e, segundo funcionários da unidade, teve uma hemorragia interna. Durante a cirurgia, que durou mais de 6 horas, a menina sofreu uma parada cardiorrespiratória e também teve traumatismo no tórax e respirava por aparelhos.

Marcela Portelinha, mãe de Raquel, desmaiou ao chegar para visitar a filha no hospital na tarde da última quinta. Grávida, ela precisou ser carregada por um enfermeiro para dentro da unidade de saúde. Ela disse que não recebeu nenhuma ajuda da Liga ou da escola de samba Em Cima da Hora.

Entenda o caso

Testemunhas contaram que a menina subiu no carro alegórico da Em cima da Hora, que estava parado na rua Frei Caneca, a 200 metros do portão da Marquês de Sapucaí. Quando o veículo começou a ser empurrado, a menina foi imprensada contra um poste.

A escola de samba Em Cima da Hora, responsável pelo carro alegórico, disse que está esclarecendo com a liga das escolas de samba do Rio de Janeiro e com as autoridades o que aconteceu.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)