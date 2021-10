Menina de três anos cai entre vão e plataforma de trem; assista

Uma criança de três anos assustou sua mãe e pessoas que passavam em uma estação após cair entre o vão e a plataforma de um trem. O acidente aconteceu no dia 10 de outubro, em Xangai, na China, e viralizou entre os internautas. A informações são do Metrópoles.

No acidente, a mãe entrou no transporte carregando algumas bagagens e não pôde segurar na mão da criança, que caiu ao tentar passar da plataforma para o trem, indo parar no chão. Um policial identificado como Li Yu presenciou o momento da queda e correu para resgatá-la. "A garotinha caiu no cascalho lá embaixo, ela estava mais ansiosa, suas mãos estavam levantadas. Eu disse: ‘Criança, venha e agarre o tio! Não se mexa e não tenha medo", contou ele para o site China Peace, confira o momento do resgate:

Segundo o policial, alguns equipamentos embaixo do trem poderiam ferir gravemente a menina quando ela fosse erguida de volta. "Eu disse a ela para ficar quieta. Mas ela era muito bem comportada e eu a puxei sem problemas”, continuou.

A criança foi resgatada em poucos minutos e examinada por uma equipe médica.