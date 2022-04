Menina de 11 anos tem as pernas esmagadas em acidente com carro alegórico na Sapucaí

Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, ficou gravemente ferida depois de cair e ser esmagada por um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora, na primeira noite de desfiles no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A menina teria tentado subir no carro alegórico e acabou imprensada entre o veículo e um poste. A criança teve as pernas dilaceradas. O estado da menina é considerado grave, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde. Raquel foi inicialmente levada para o posto médico da Sapucaí e, em seguida, transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, onde foi submetida a uma cirurgia.

Testemunhas relataram que a menina e a mãe estavam lanchando perto da Sapucaí. Em um momento de distração, a criança se afastou da mãe e foi olhar os carros alegóricos que estavam sendo apresentados. A mãe foi avisada logo em seguida que Raquel foi imprensada por um dos veículos.

A escola Em Cima da Hora informou que "está apurando com a Liga o que aconteceu" e destacou que por equanto não irá comentar o acidente.