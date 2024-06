Motorista morre após perder controle de caminhonete e capotar veículo em Marabá

Um homem de 48 anos morreu durante um sinistro de trânsito na noite do último sábado (22), na avenida Manaus, bairro Belo Horizonte, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. Antônio Marcos, conhecido como “Amarelinho”, conduzia uma caminhonete quando teria perdido o controle do automóvel ao desviar de um buraco. Com isso, o veículo desceu uma ribanceira, capotou e parou dentro de uma grota de rodas para o ar.

De acordo com o portal Debate Carajás, a cabine da caminhonete ficou submersa e a vítima, presa às ferragens do veículo. “Amarelinho” era uma pessoa muito conhecida no Núcleo Cidade Nova. O corpo dele foi resgatado por uma equipe do 5º Grupamento de Bombeiro Militar (5º GBM) e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o corpo de Antônio Marcos Ferreira da Cunha foi encaminhado para a perícia. O caso será investigado pela Delegacia de Marabá. Perícias foram solicitadas.

Com informações do Debate Carajás