Motorista envolvido em acidente que matou mãe e filha recebe alta e é conduzido à triagem

Está preso na Central de Triagem da Marambaia o motorista Allan Henrique das Chagas Rocha, que é apontado pelas investigações da Polícia Civil como causador do acidente que matou mãe e filha, na avenida Nazaré, no dia 26 de agosto deste ano.

Conforme apurado pela reportagem, Allan recebeu alta médica do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde ele estava internado até a última segunda-feira (27). Na unidade hospitalar, ele estava sob custódia do sistema penal, conforme informou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

O rapaz recebeu voz de prisão no mesmo dia do acidente. Ele foi indiciado por duplo homicídio doloso, quando há intenção de matar. Um dia após o acidente, a PC havia informado que a Justiça do Pará converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do rapaz. Por isso, assim que recebeu alta médica, Allan foi encaminhado para a central.

No dia do acidente, Allan Rocha era quem dirigia, juntamente com uma mulher identificada como Nicole Monteiro Dias, o Ford Ka prata que atingiu, violentamente, o Honda Civic preto, onde estavam Leandro e sua família. Mãe e filha não resistiram à gravidade da batida e morreram. Leandro ficou internado por quatro dias e recebeu alta médica.

Inquérito

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional Urbana de São Brás, informou que já concluiu o inquérito policial do caso e o remeteu à Justiça. A PCPA reforçou que Allan Rocha responde pelo crime de duplo homicídio doloso.