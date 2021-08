'Nenhum advogado ou familiar apareceu', diz delegado sobre indiciado por acidente em Nazaré

Até a manhã desta terça-feira (31), nenhum advogado, representante legal ou familiar de Allan Rocha - envolvido no acidente no bairro de Nazaré que matou mãe e filha - se apresentou à Polícia Civil. A informação foi repassada à reportagem de O Liberal pelo delegado Marco Antônio Duarte, responsável pelo caso.

"Até agora, nenhum advogado ou familiar apareceu. Ele está em coma ainda, mas nós temos a qualificação e o juiz homologou. Temos dez dias para a conclusão, que começa a correr a partir da data do fato. São dez dias para o Código Penal concluir e mandar para a Justiça", aponta o delegado.

O motorista do Ford Ka prata que, após uma suposta confusão por causa de poluição sonora durante um evento no Portal da Amazônia, teria iniciado uma espécie de perseguição contra o carro conduzido por Leandro Torres, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Pará na última sexta-feira (27).

O acidente resultou na morte Renata Corrêa Bezerra e a pequena Maria Luiza Corrêa Torres, de dois anos: esposa e filha de Leandro, que recebeu alta nesta segunda-feira (30).

Allan, que segue internado no Hospital Metropolitano, será preso assim que sair da unidade hospitalar e responderá pelo crime de duplo homicídio doloso, ou seja, quando há a intenção de matar. "Ele já está custodiado pelo Sistema Prisional, mas ainda está na enfermaria, quando tiver alta, deve ir para a Casa Penal", detalha o delegado.