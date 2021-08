Justiça pede prisão preventiva de motorista envolvido em acidente que matou mãe e filha

A Polícia Civil informou, no final da tarde desta sexta-feira (27), que a Justiça do Pará converteu a prisão em flagrante delito do condutor do veículo prata, apontado como causador do acidente que vitimou duas pessoas na última quinta-feira (26), em prisão preventiva. Allan Rocha responderá pelo crime de duplo homicídio doloso, ou seja, quando há a intenção de matar.

De acordo com a PC, as diligências continuam sendo feitas no intuito de trazer novos elementos para o esclarecimento do caso. "Imagens de câmeras de monitoramento, que mostram o percurso feito pelos veículos envolvidos no fato, já estão em posse da PC e estão sob análise, bem como depoimentos de testemunhas continuam sendo colhidos", disse o órgão em nota publicada por volta das 18h10.

O acidente

Renata e Maria Luiza estavam em um carro que se envolveu em um grave acidente, na madrugada desta quinta-feira (26), no cruzamento entre as avenidas Nazaré e Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré, em Belém. Além das duas mortes, o acidente deixou ao menos três feridos em estado grave, que foram socorridos para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

Conforme informou a Polícia Militar, os dois veículos estavam em alta velocidade quando os motoristas perderam o controle dos automóveis e se chocaram lateralmente. Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a retirada das vítimas que ficaram presas nos veículos.