Comoção marca o velório de mãe e filha mortas em acidente no bairro de Nazaré

No final da manhã desta sexta-feira (27), um clima de comoção marcou o enterro de mãe e filha mortas em um acidente no bairro de Nazaré, na madrugada desta quinta-feira (26). Renata Corrêa Bezerra e a pequena Maria Luiza Corrêa Torres, de dois anos, foram enterradas em um cemitério particular de Ananindeua, na região metropolitana de Belém.

Um pouco antes, um comboio com os cadáveres parou em frente ao Hospital Metropolitano de Urgência de Emergência (HMUE), onde o pai e marido, Leandro Nascimento Torres, segue internado.

Em uma cadeira de rodas, Leandro se despediu da filha e da esposa na frente do hospital. Era ele quem dirigia o veículo no momento em que houve a colisão.

Assim como o velório, ocorrido na noite de quinta-feira (26), a cerimônia foi reservada apenas para familiares e amigos próximos da família.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou, por meio da Seccional Urbana de São Brás, que continua a "investigação do crime de trânsito que ocasionou um duplo homicídio culposo".

O acidente

Renata e Maria Luiza estavam em um carro que se envolveu em um grave acidente, na madrugada desta quinta-feira (26), no cruzamento entre as avenidas Nazaré e Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré, em Belém. O veículo era conduzido por Leandro no momento em que houve a colisão.

Além das duas mortes, o acidente deixou ao menos três feridos em estado grave, que foram socorridos para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

Conforme informou a Polícia Militar, os dois veículos estavam em alta velocidade quando os motoristas perderam o controle dos automóveis e se chocaram lateralmente. Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a retirada das vítimas que ficaram presas nos veículos.