Novas imagens do Ciop mostram carros emparelhados e em perseguição

Imagens do sistema de monitoramento do Ciop mostram momentos antes do acidente fatal que vitimou mãe e filha, na madrugada desta quinta-feira (26), em Belém, e que podem mudar o rumo das investigações.

Uma das câmeras da corporação registra os dois veículos envolvidos no acidente andando emparelhados, aparentemente em velocidade moderada, na altura da travessa Tamandaré com a avenida 16 de Novembro. Pelas imagens, o motorista do carro prata, um Ford KA, é quem supostamente persegue o outro veículo, um Honda Civic de cor preta, onde as vítimas fatais estavam.

MUITOS CARROS NA RUA

Outra câmera do Ciop, no cruzamento da Serzedelo com a Presidente Vargas, próximo ao edifício Manoel Pinto da Silva, flagrou os dois carros já com mais velocidade, onde o Honda Civic é quem aparentemente persegue o motorista do Ford KA. Nestas imagens, os dois envolvidos no acidente dirigem em meio a muitos outros carros que circulam pelo local, mostrando o risco de uma tragédia ainda maior.

(Ivan Duarte / O Liberal)

Já outra câmera de segurança registra os dois veículos no Largo do Redondo, na esquina da avenida Nazaré com a Quintino Bocaiúva. Pelas imagens, o condutor do carro prata freia, para totalmente o veículo e liga o pisca alerta. Enquanto o motorista do Honda Civic, que vinha em suposta perseguição ao outro condutor, aciona o farol alto e acelera.