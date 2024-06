Motorista é preso após PRF encontrar 30 kg de cocaína escondidas na carroceria de picape no Pará

O motorista de uma picape foi preso na tarde de segunda-feira (17), após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar 30,5 kg de substância análoga à cocaína dentro do automóvel que ele conduzia. A carga do entorpecente foi apreendida pela PRF durante fiscalização no quilômetro 670 da BR-230, em Altamira, sudoeste do Pará.

Por volta das 16h, a polícia abordou um veículo Mitsubishi L200 Triton, que estava parado à margem da rodovia aparentemente com problemas mecânicos.

Durante a inspeção no veículo, os agentes identificaram modificações na carroceria, o que as suspeitas. Logo em seguida, foi realizada uma busca na picape resultando no encontro de 28 tabletes de substância análoga à cocaína em um compartimento oculto.

Questionado, o motorista relatou que vinha de Itaituba, no Pará, onde residia, e estava se deslocando até Altamira para visitar algumas terras para uma possível compra, de acordo com a PRF. Além disso, afirmou que estava acompanhado de seu patrão, que seria o responsável pela compra das terras, e que este teria saído em busca de ajuda mecânica.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Altamira para que fossem tomadas as medidas cabíveis, em tese, por tráfico de drogas.