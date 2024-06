PRF prende três pessoas e confisca armas, munições e drogas em Santarém

Três pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde do último sábado (15), durante uma fiscalização no quilômetro 995 da BR-163, em Santarém, oeste do Pará. Além das prisões, a PRF apreendeu drogas, armas de fogo e munições.

Por volta das 16h, durante ações de combate ao crime e fiscalização de veículos de transporte de passageiros, a equipe abordou um ônibus de viagem que fazia o itinerário de Santarém até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Durante a verificação dos documentos e das bagagens, foi encontrada na bagagem de mão de um passageiro a quantidade de 47 g de substância análoga a skunk.

No mesmo ônibus, ao verificar a documentação de dois passageiros que viajavam juntos de Monte Alegre com destino a Novo Progresso, ambos municípios localizados no Pará, constatou-se que um deles apresentou documentação falsa.

VEJA MAIS

Ao descobrir seu verdadeiro nome, foi possível identificar um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de homicídio, expedido pela comarca de Macapá, capital do Amapá. Com seu acompanhante, foi encontrada em sua bagagem uma espingarda calibre 20 com uma munição, sem nenhum documento que comprovasse sua legalidade.

Ainda no mesmo local, outros agentes da PRF abordaram um veículo que realizou várias ultrapassagens proibidas. Durante a inspeção, foi encontrada uma pistola com 17 munições intactas. Questionado, o condutor alegou não possuir porte de arma de fogo.

Com isso, os três presos, juntamente com as drogas, as armas e as munições, e encaminhados à Polícia Judiciária para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, por uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e pelo mandado de prisão.