Motorista é morto a tiros dentro de comércio na cidade de Pacajá

A Delegacia de Polícia Civil de Pacajá, na região sudoeste do Pará, está investigando um homicídio ocorrido na tarde desta terça-feira (2). A vítima é o motorista Ronaldo Rodrigues Lopes, de 43 anos. Dois homens são apontados como suspeitos de cometer o crime.

O caso aconteceu por volta do meio-dia na Vila Aratau, distante 22 quilômetros da sede de Pacajá. Segundo informações iniciais repassadas pela polícia, Ronaldo Lopes estava dirigindo uma Kombi quando foi interceptado por uma dupla em uma motocicleta ao chegar na entrada da vila.

O passageiro da motocicleta sacou uma arma e disparou contra a vítima. Mesmo ferido, Lopes conseguiu sair do veículo, correr e buscar refúgio em um comércio local. No en​tanto, os criminosos o perseguiram e o executaram dentro do estabelecimento. Os assassinos conseguiram fugir sem ser identificados.

Agentes das polícias Civil e Militar foram mobilizados e fizeram os primeiros levantamentos sobre as circunstâncias do homicídio. O caso está sendo tratado por meio de um inquérito criminal, porém, até o momento as autoridades não divulgaram detalhes sobre a linha de investigação, a identificação de suspeitos ou a motivação por trás do crime.