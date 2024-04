Homem é preso por maus-tratos contra animais em Cametá, no Pará

Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos contra animais silvestres e cães em Cametá, no nordeste paraense, nesta terça-feira (2). Uma equipe composta por policiais civis e agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) foram até a residência do suspeito, no bairro Matinha.

Cerca de seis cães, um papagaio e um pássaro da espécie curió foram encontrados em ambiente insalubre. Todos os ani​mais apresentavam péssimas condições de saúde. O proprietário do imóvel e tutor dos animais foi conduzido à delegacia, onde é mantido preso.

A Polícia Civil ressalta que as investigações para identificar mais criminosos e reprimir condutas dessa natureza seguem em andamento. Quaisquer informações que possam ajudar a polícia podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181).