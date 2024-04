DJ paraense tem carro de luxo apreendido durante blitz em Barcarena

O DJ paraense Karlos Lorran Silva da Silva, também conhecido como DJ Lorran, teve seu carro de luxo apreendido na avenida Cônego Batista Campos, em Barcarena, na ​última terça-feira (2). No momento da abordagem, Lorran não dirigia em alta velocidade e também não ofereceu resistência à blitz. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) encontraram pelo menos quatro irregularidades.

De acordo com o Demutran, o automóvel não estava devidamente licenciado e apresentava alteração na cor. Além disso, o DJ foi autuado por dirigir sem CNH e permitir a condução do veículo por alguém igualmente não habilitado.

O órgão afirmou que o documento do veículo indicava a cor branca, mas, Lorran mandou pintar o automóvel de vermelho, uma mudança identificada pelas câmeras de videomonitoramento.

O carro do artista permanecerá apreendido até que ele regularize a situação. Em contato com a reportagem do Grupo Liberal, DJ Lorran confirmou as irregularidades encontradas pelo Demutran.

“A cor do veículo no documento é branca, e eu plotei de vermelho, também não tenho carteira de motorista, aí levaram”, disse Lorran, ao informar que estava chegando na cidade de Barcarena no momento da abordagem. Questionado sobre a retirada do automóvel, Lorran afirmou que já iniciou os procedimentos necessários e está aguardando a liberação do automóvel.