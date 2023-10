Motorista é executado e corpo deixado em cabine de caminhão no Tenoné

A Polícia Militar foi chamada na noite desta quarta-feira (18) por moradores da Quadra 13 do conjunto São José, no Tenoné, em Belém, para atender o que tudo indica ser um caso de execução sumária. A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, é um motorista de caminhão de frete que foi morto nas primeiras horas da noite e deixado dentro da cabine do veículo.

Uma guarnição do 10º Batalhão de Polícia Militar, investigadores da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, e técnicos da Polícia Científica estão no local colhendo dados sobre o caso, que tem característica de execução.

A vítima trabalhava fazendo fretes e foi atingida por disparos quando ainda estava dentro do veículo. (Cristino Martins / O Liberal)

As primeiras informações fornecidas por moradores do conjunto, que fica na área do Porto Laranjeira, é de que o crime foi cometido por três homens em duas motos, por volta das 20h30. Pela posição em que o corpo que se encontrava, a hipótese é de que o motorista tenha sido interceptado ou surpreendido ao estacionar o veículo, que ficou estacionado no fim da rua com a vítima ainda dentro da cabine do caminhão.