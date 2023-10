Loja de departamentos na João Paulo II é assaltada na madrugada desta quarta-feira (18)

Uma loja de departamentos que fica localizada na Avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém, foi alvo de criminosos por volta de 3hrs da manhã desta quarta-feira (18). Conforme as informações da Polícia Militar, dois homens foram flagrados enquanto ainda estavam dentro do estabelecimento. Além disso, outros envolvidos, que estavam em um carro dando suporte ao furto conseguiram fugir.

Segundo o que foi repassado pela PM, uma motorista de aplicativo teria passado pelo local e percebido a ação dos suspeitos. A testemunha relatou o arrombamento para os policiais do 1º Batalhão, que estavam em um posto na Avenida Almirante Barroso. Assim que os agentes chegaram no local ainda viram o carro de cor vermelha bem em frente a loja, dando apoio ao furto e recolhendo os itens furtados que eram trazidos pelos suspeitos. Assim que o carro viu a aproximação da viatura, saiu em disparada e conseguiu fugir. Os agentes relataram que dentro do veículo havia, no mínimo, duas pessoas.

Os policiais teriam percebido que dentro da loja ainda tinham suspeitos e entraram para fazer a abordagem. No local, estavam Paulo Mateus da Silva Dias, de 18 anos, e Pedro Emerson Azevedo Lima, de 18 anos. Os agentes abordaram os suspeitos e deram voz de prisão. Segundo as autoridades, os suspeitos já haviam separado diversos eletrodomésticos para serem levados até o carro e, depois, furtados.

A guarnição solicitou apoio de uma outra viatura que realizou rondas na tentativa de localizar o carro vermelho que dava apoio ao furto. Os agentes encontraram o carro na Avenida João Paulo, próximo ao Parque do Utinga. No entanto, não havia mais ninguém dentro do veículo, no entanto, os itens furtados ainda estavam lá. Foram recuperados 10 televisores, um ventilador, um liquidificador, três ferros elétricos e dois grills. Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a seccional da Sacramenta.