Homem é preso na Sacramenta após furto de televisões e caixas de som em loja de Belém

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso por furto qualificado ao ser flagrado por uma guarnição da Polícia Militar transportando, em uma kombi de sua propriedade, nove televisores de diferentes polegadas e duas caixas de som furtados de uma loja de departamentos do centro comercial de Belém. O caso aconteceu na última quinta-feira (12). Em depoimento, o suspeito disse que havia sido feito refém por três assaltantes, apontados por ele os autores do furto, por várias horas.

Informada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), a Polícia Militar recebeu a informação de que uma kombi levava produtos eletrônicos furtados de uma loja durante a madrugada de quinta (12). O veículo foi localizado na travessa Perebebuí com a avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, e o condutor preso em flagrante. Porém, no momento da abordagem o motorista estava sozinho.

Ele foi detido e apresentado na Seccional de São Brás, onde o caso foi registrado. Além dos aparelhos de TV e das caixas de sons, outros objetos subtraídos da loja foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar os três homens apontados pelo suspeito e que teriam envolvimento na ação.