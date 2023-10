Aluno armado com espingarda invade escola de Itupiranga e ameaça crianças

Um jovem de 19 anos foi preso, nesta quarta-feira (11), depois de invadir a escola Nei Salvador Chamon armado com uma espingarda, no município de Itupiranga, no sudeste do Pará. A diretoria da unidade educacional relatou à polícia que o suspeito, que também estudava no local alvo do crime, estava ameaçando crianças durante as festividades em alusão ao Dia das Crianças. Ninguém se feriu, conforme o relato das autoridades policiais.

VEJA MAIS

O caso aconteceu pela manhã. A Polícia Militar se dirigiu até a escola e encontrou alunos e professores. Um pai de uma aluna, que não terá o nome revelado por questões de segurança. Algumas crianças contaram aos policiais que o suspeito procurava pela filha dele.

O rapaz fugiu para uma área de mata, onde, segundo a polícia, era uma região conhecida dele. O suspeito foi capturado oito horas depois dele ter invadido a escola. Às autoridades, ele relatou que tinha planejado o crime há cerca de dois meses e alegou que o bullying era o motivo. Os alvos do suspeito, de acordo com o registro policial, eram dois alunos.

A polícia acredita que o suspeito tenha furtado cinco cartuchos da casa de um morador. Mas com o jovem, os agentes não encontraram nada. Ele falou que teria perdido a munição durante a fuga. O suspeito foi levado algemado à delegacia do município.

A Polícia Civil confirmou a prisão do suspeito à redação integrada de O Liberal, além da apreensão da arma utilizada no crime, uma espingarda calibre 20. O jovem permanece à disposição da Justiça.