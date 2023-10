Família suspeita que agiotagem possa ter relação na morte do jogador 'Caça Rato', em Ananindeua

A família do jogador de futebol Davi da Silva Pereira, de 34 anos, conhecido como Caça Rato, desconfia que ele tenha sido assassinado porque estava indo cobrar um dinheiro. Apesar dos parentes desconhecerem a identidade do devedor ou a quantia do dinheiro que a vítima tinha emprestado, a hipótese de agiotagem é a principal suspeita deles sobre o crime. Davi foi perseguido e morto a tiros na tarde de quinta-feira (12), em frente a uma escola localizada na Travessa SN Três, esquina com a WE 26, na Cidade Nova 4, em Ananindeua, na Grande Belém.

Um parente do atleta, que preferiu não ter o nome revelado, alegou que Davi estava indo cobrar o dinheiro quando morreu. "Escutávamos ele falar pelo telefone. Sempre dizia que ia cobrar o dinheiro. Na quinta (12), quando o crime aconteceu, um cara, que a gente ainda não sabe quem é, tinha dito para ele buscar a grana. A gente também não conhece o local que ele estava indo. Mas acreditamos que a morte dele possa ser algo relacionado a agiotagem", contou o familiar.

Imagens de uma câmera de segurança mostram como o crime ocorreu. Dois homens em uma moto seguiam atrás da vítima, que também estava em uma motocicleta, e efetuaram os disparos. O jogador perde o controle do automóvel e cai desacordado na porta da unidade educacional. Os suspeitos fugiram pela WE 26. Um outro motociclista é visto na gravação acompanhando o crime e vai embora pela mesma via. Entretanto, ainda não se sabe se esse segundo condutor faz parte do crime.

Até o momento, ninguém foi pelo pelo homicídio. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento atualizado sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

Velório e enterro

Segundo a família de Davi, o corpo dele está sendo velado dente quinta-feira (12). O enterro será nesta sexta-feira (13), às 16h, em um cemitério particular de Marituba.

Carreira

No ano passado, Caça Rato defendeu o Grêmio Carajás e desde então estava sem clube. Antes disso, o jogador já havia rodado por várias equipes do Pará e do norte do Brasil, como o Independente de Tucuruí, o Bragantino e o Ypiranga-AP. O melhor momento da carreira do jogador foi em 2020, atuando pelo Galo Elétrico. Naquela temporada, Davi realizou 14 jogos - válidos pelo Parazão e Série D - no time de Tucuruí e marcou 4 gols.