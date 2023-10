Homem é morto a tiros por dupla em moto nesta quinta-feira, em Marabá

Um homem, identificado como Rafael Diovelis Ribeiro da Cunha, de 23 anos, mais conhecido pelo vulgo ‘Trovão Boladão’, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. Conforme as informações iniciais sobre o caso, o jovem teria sido alvejado com cerca de cinco tiros por dois homens que teriam chegado em uma moto. O caso ocorreu na Quadra 01, Folha 6, Nova Marabá, em Marabá, sudeste do estado.

As informações preliminares são que Rafael seguia de moto junto com outra pessoa, que estava na garupa do veículo, quando os dois homens, que também estavam em uma motocicleta, se aproximaram. O executor do assassinato disparou os tiros somente em Rafael, que caiu do veículo já sem vida. A pessoa que estava com Rafael na garupa, e ainda não foi identificada, teria fugido correndo do local. Os dois executores fugiram em disparada logo após o crime. O corpo da vítima ficou caído na estrada de terra.

O corpo de Rafael foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por necropsia. O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que realiza diligências para descobrir a motivação e a autoria do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda retorno.