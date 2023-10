Populares registram incêndio em casa de madeira, em Anapu

Uma casa de madeira pegou fogo, no município de Anapu, sudoeste do Pará, na manhã da última quinta-feira (12). Moradores fizeram vídeos e divulgaram o incêndio nas redes sociais. A casa ficava localizada no bairro Dante, na Rua Bela Vista.

De acordo com testemunhas, a família havia saído da casa, para uma comemoração do Dia das Crianças e quando retornou o imóvel já estava totalmente destruído, restando somente as cinzas.

O portal de notícias de Vale do Xingu informou que quatro pessoas moravam na casa sendo duas crianças, uma menina de 7 e um menino de 10 anos. Uma das moradoras conversou com a equipe e disse que perdeu até os documentos.

"Eu perdi tudo, perdi móvel, perdi documentos, perdi tudo. Estou praticamente na rua, sem nada. E a casa não era minha, eu morava na casa da minha mãe, não era meu, não tenho nada.", relata a moradora, que não teve o nome divulgada.

Nas redes sociais uma campanha foi lançada com o pedido de ajuda para conseguir recuperar pelo menos parte dos móveis. Quem quiser fazer qualquer doação em dinheiro pode enviar via PIX para o número: (93) 99182-9481 o nome que deve receber o valor é o Wellington Ramos de Sales.