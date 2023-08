Incêndio destrói cinco imóveis em Anapu, no sudoeste do Pará

Um incêndio destruiu quatro estabelecimentos comerciais e uma residência na cidade de Anapu, na região sudoeste do estado do Pará, no início da tarde de terça-feira (15). As chamas atingiram duas oficinas mecânicas, uma loja de peças, uma borracharia e uma residência. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

O fogo começou por volta de 13h30, informou, ainda, o Correio de Carajás. Moradores suspeitam que as fagulhas geradas por uma queimada de pastagens próxima ao local possam ter sido responsáveis pelo incêndio, registrado às margens da rodovia federal BR-230 (rodovia Transamazônica). Os moradores fizeram imagens do fogo.

Segundo o portal Confirma Notícia, o fogo começou quando o movimento na área era grande. Testemunhas contaram que foi tudo muito rápido e que o incêndio teria sido provocado por faíscas vindas de uma queimada em um terreno do outro lado da rodovia.

Com a força do vento, as faíscas atingiram o telhado e objetos de plástico e borracha que estavam armazenadas nos comércios. Em Anapu não há um destacamento do Corpo de Bombeiros. Depois de retirar vários objetos de dentro dos imóveis, a população assistiu ao fogo consumindo tudo. Em pouco tempo não havia mais nada, apenas cinzas e muita fumaça. Os proprietários dos imóveis procuraram a delegacia de Polícia Civil para fazer um boletim de ocorrência.