Incêndio atinge Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Anapu e assusta moradores; assista

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anapu, no sudoeste do Pará, por volta das 17h40 desta segunda-feira (23), já no final do expediente, quando alguns funcionários já estavam de saída. Ninguém ficou ferido.

O prédio de pequeno porte, mas todo de alvenaria, foi praticamente destruído. Trabalhadores tentaram salvar objetos que estavam no interior da sede, mas não houve tempo hábil para isso.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. Nas redes sociais da região circulam vários vídeos feitos por transeuntes que passavam no local a pé ou de motocicletas. Todos ficaram surpresos com as chamas altas consumindo rapidamente o interior do sindicato.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o município de Anapu não conta com viatura especializada de combate a incêndios. A entidade informou que um caminhão pipa foi acionado para ajudar a conter as chamas, que só foram combatidas quase uma hora após o início do fogo.

A entidade sindical ainda vai contabilizar o prejuízo. O Sindicato representa pequenos trabalhadores rurais, tendo sido criado para apoiar e defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo.

A Polícia Civil foi acionada e informou que investigará o caso.