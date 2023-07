PF inutiliza máquinas usadas em desmatamento ilegal de Anapu

A Polícia Federal inutilizou veículos e equipamentos oriundos de atividades ilegais, durante oreação realizada em Anapu, neste sábado (15). A operação Dorothy Stang aconteceu nas imediações da Trincheira Bacajá. A operação teve como objetivo o combate à extração e o transporte irregular de madeira de origem no desmatamento ilegal na floresta amazônica.

Em uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e o Ibama, com a participação de quase 20 agentes públicos, os agentes inutilizaram seis caminhões e uma carregadeira, em razão da impossibilidade de retirada dos equipamentos do local. Os veículos haviam sido flagrados no transporte ilegal de madeira, ocasionando dados irreparáveis ao Meio Ambiente.

A PF afirma que origem da madeira ainda é incerta, mas investigações indicam que podem ter sido extraídas ilegalmente da terra indígena Trincheira Bacajá, no sudoeste paraense. Isso torna o crime ainda mais grave, segundo o órgão, porque em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal que determina a expulsão e responsabilização dos invasores que praticam ilegalmente o desmatamento, a extração de madeira em terras indígenas.

Dois homens foram conduzidos até a delegacia, para serem ouvidos pela autoridade policia, onde assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência.

O nome da operação é em memória da Irmã Dorothy Stang, religiosa americana naturalizada brasileira que se tornou símbolo da luta pela preservação ambiental e desenvolvimento sustentável na Amazônia. Dorothy foi assassinada em Anapu em fevereiro de 2005.