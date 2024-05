Após vigilante ser vítima de latrocínio em Castanhal, um dos suspeitos morre em confronto com a PM

O vigilante Jair Soares Corrêa, de 50 anos, foi morto em um latrocínio na noite de segunda-feira (20), no bairro Santa Lídia (Milagre), em Castanhal, nordeste do Pará. Conforme as informações policiais, a vítima estava em frente da própria casa, na rua Antônio Horácio, quando foi abordada por dois suspeitos armados que roubaram o celular do vigilante. Ao tentar reagir ao assalto, Jair foi baleado. Após o crime, um dos suspeitos entrou em confronto com a Polícia Militar e morreu durante a troca de tiros.

A PM foi acionada por volta de 18h40 para verificar o caso de um baleamento. Ao chegarem no endereço da vítima, encontraram Jair caído na sala da casa. O vigilante foi alvejado por dois disparos na região do peito e a dupla suspeita do crime fugiu levando o celular da vítima. Uma ambulância do Samu foi acionada para realizar o socorro de Jair e ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no entanto, acabou morrendo após dar entrada no local.

Viaturas da PM iniciaram as buscas pelos suspeitos. Por volta de 19h45 foi informado por meio de denúncia anônima que um dos envolvidos no latrocínio estava escondido na Alameda Anita Garibaldi, algumas ruas de distância do local onde o vigilante foi baleado. Ao realizar rondas na área e verificar os quintais das residências no local, os PMs foram surpreendidos por um disparo de arma de fogo feito por um dos suspeitos da morte de Jair. Houve troca de tiros e o suspeito foi baleado e socorrido pelos policiais para a UPA. No entanto, acabou morrendo ao chegar no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que um dos suspeitos do latrocínio de Jair Soares morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar. Equipes da delegacia de Castanhal trabalham para identificar e localizar o segundo envolvido no crime.