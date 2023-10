Criminosos invadem cafeteria pelo telhado, comem comida e fogem com produtos e dinheiro em São Brás

Uma cafeteria africana, chamada de Dunkie Coffee, que fica na travessa 14 de Abril, no bairro de São Brás, em Belém, foi furtada durante a madrugada deste domingo (15). Os criminosos, que ainda não sabem quantos são, levaram computadores, R$ 500 guardados na caixa registradora, produtos da loja e, até mesmo, consumiram as comidas que estavam guardadas.

No perfil da Dankie no Instagram, a loja comunicou o episódio. “Fomos vítimas de um ato de roubo que não apenas impacta nossos negócios, mas também deixa-nos profundamente desapontados. Como empresários estrangeiros aqui no Brasil, trabalhamos incansavelmente para criar um espaço de acolhimento e partilha da cultura africana”, lamenta em um trecho do comunicado.

Israël Hounsou, de 30 anos, é doutorando em educação pela Universidade Federal do Pará (UFPA), e tem uma parceria da loja, que foi inaugurada em fevereiro deste ano. Ele e os donos do estabelecimento são naturais do país africano Benin. Hounson conta sobre o furto e esclarece a dificuldade que tiveram de empreender em um local sendo estrangeiros. “Desolação total. Não somos daqui. Somos estrangeiros. Conseguimos empreender sem linha de crédito e apoio, no meio desse trabalho que é muito difícil, acontece esse furto. Às vezes é uma situação que pode acontecer com qualquer um, mas isso pode atrapalhar o nosso psicológico”, afirma.

A principal suspeita dele é de que os envolvidos no furto tenham entrado pelo teto. Segundo Israël, além da bagunça que o espaço apresentava, a dona encontrou dois buracos no telhado. “Não temos câmeras dentro da loja, mas outros estabelecimentos vão disponibilizar imagens que possam nos ajudar a identificar quem está por trás de tudo isso”, disse. “Como os envolvidos comeram a comida, vamos ter que jogar tudo fora”, acrescentou.

O caso foi registrado na Seccional de São Brás. A redação integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para coletar informações sobre a investigação deste crime e aguarda retorno.