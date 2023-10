Polícia identifica um dos suspeitos de participar de assalto a loja em shopping de Belém

A Polícia Militar identificou um dos suspeitos de envolvimento no assalto a uma loja de departamentos dentro de um shopping do bairro Parque Verde, em Belém. Conforme as autoridades, se trata de Rewgrison Siqueira Lira, que foi preso no local do crime. O roubo ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (18) e assustou os clientes do estabelecimento. Além de Rewgrison, outros três homens que teriam participado do roubo conseguiram fugir.

De acordo com informações repassadas pela Policia Militar, na ficha criminal de Rewgrison consta que ele estaria respondendo por roubo e também estava em prisão domiciliar. No momento da prisão do suspeito, que ocorreu no estacionamento do shopping, Rewgrison estaria com um revólver calibre 38.

Sobre o caso

Conforme o que foi apurado pelas autoridades na loja alvo da ação criminosa, os quatro suspeitos teriam chegado ao local, que fica no primeiro piso do Shopping, se passando por clientes. Eles teriam rendido o segurança da loja e anunciado o assalto. Os suspeitos ainda teriam conseguido roubar vários notebooks e cerca de 18 aparelhos celulares. Após o roubo, os seguranças do local teriam percebido a ação e acionado a polícia. Três suspeitos conseguiram fugir levando os eletrônicos. Há relatos de tiros efetuados, mas não se sabe quem foi o autor dos disparos.

Nas redes sociais, clientes do shopping fizeram vídeos da ocorrência e mostram a correria de pedestres e, inclusive, a prisão de Rewgrison. Na filmagem, é possível ver um policial militar apontando a arma para o suspeito, que veste uma bermuda marrom e uma camisa preta. Ele se deita no chão, antes de quase ser atropelado por um carro vermelho, perto da catraca de entrada do estacionamento do local, e logo é detido pela PM.