Tentativa de assalto em loja de variedades termina com briga entre vítima e suspeitos; vídeo

Câmeras de segurança registraram uma tentativa de assalto em uma loja de variedades em Icoaraci, distrito de Belém, na manhã desta sexta-feira (13). Um homem armado invadiu o estabelecimento, que fica na Rua 8 de Setembro, bairro da Campina, e pretendia levar um cordão e um relógio de ouro de um cliente. A Polícia Militar está atrás dos dois suspeitos que foram filmados atacando a vítima. Não há relatos de feridos.

A gravação em questão, que marca 10h58, mostra a vítima, um homem vestido com uma camisa cinza e bermuda clara, dentro da loja. No momento do crime, três atendentes e um segundo consumidor viram tudo.

O suspeito - que aparece nas imagens de calça jeans, máscara de proteção, camisa longa e boné preto - aborda a vítima com uma arma em mãos. “Bora, passa tudo”, diz ele para o homem. Ao ver do que se tratava, outro homem tenta fugir depressa com um celular, mas é parado pelo suspeito. “Fica aí”, disse o suspeito armado.

A vítima chega a discutir com o suspeito e levanta a camisa para mostrar que não possui nenhum armamento escondido. Quando a vítima dá o relógio, uma viatura da Polícia Militar passa em frente à loja. É quando o cliente ataca o suspeito e tenta tirar a arma dele. “Vou te matar”, diz o suspeito.

De repente, outro homem entra na loja com o rosto coberto por um capacete. A luta corporal entre a dupla de suspeitos e a vítima não é mais vista assim que eles saem do ângulo da câmera.

De acordo com a Polícia Militar, o 10º Batalhão, responsável pelo policiamento na área, está atrás dos envolvidos que conseguiram fugir. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.