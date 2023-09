Tentativa de assalto a banco termina com duas pessoas mortas em São Paulo

Duas pessoas morreram em uma tentativa de assalto a banco em Poá, município de São Paulo. Na manhã de hoje (28), um homem entrou na agência, rendeu o vigilante da agência e usou uma funcionária como estudo. Com a chegada da polícia, houve uma troca de tiros com o suspeito que resultou na morte dele e da colaboradora.

VEJA MAIS

A equipe da polícia foi acionada por volta das 10 horas, com informações de que havia uma ocorrência no banco Itaú, na Nove de Julho. Segundo a corporação, além da morte do assaltante e da funcionária, os disparos deixaram outras duas pessoas feridas, encaminhadas a um hospital próximo.

Em nota, o Itaú lamentou a tragédia e informou que a agência seguirá fechada durante esta quinta-feira. "É com grande pesar e consternação que o Itaú Unibanco confirma o falecimento de uma colaboradora de sua agência em Poá, no estado de São Paulo, em decorrência de um assalto. O banco apoiará a família em todas as suas necessidades neste momento tão difícil e colabora com a polícia para elucidar o crime", escreveu.

O caso segue em investigação e foi repassado à Delegacia Central de Poá. A corporação não informou, até o momento, se outras pessoas estão envolvidas no crime.