Criança morre após ser atropelada em Santana do Araguaia

Um menino, chamado Davi Lucas Batista Silva, de 5 anos, morreu após ser atropelado por uma caçamba, na tarde da última terça-feira (17), em Santana do Araguaia, sul do Pará. Conforme as informações repassadas pelas autoridades, a criança brincava quando o tio, que estava no veículo, acidentalmente teria dado marcha ré sem perceber que o menino estava atrás do veículo de grande porte.

A Polícia Militar relatou que as autoridades foram chamadas pelos familiares que estariam destemperados com o ocorrido. O menino estava de bicicleta e não teria percebido que o tio fazia a manobra no local, dessa maneira, acabou passando por trás da caçamba e foi atropelado. Não houve tempo para nenhum dos dois evitar o acidente, pois tudo ocorreu muito rápido. Uma ambulância do Samu ainda teria sido chamada, mas Davi morreu durante atendimento médico.

O caso gerou comoção em diversos moradores do município. A prefeitura de Santana do Araguaia chegou a divulgar uma nota de pesar lamentando o acidente e desejando solidariedade à família e amigos que passam por esse momento de tristeza. Assim como à toda a comunidade do setor Rodoviário que ficou abalada com a morte de Davi.