Motorista acelera, atropela e mata passageiro que tentava embarcar em ônibus

No último domingo (15), um homem morreu atropelado ao tentar embarcar em um ônibus no Entorno do Distrito Federal. Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima tentando entrar no veículo, quando o motorista acelerou e atropelou o homem de 58 anos.

No vídeo, é possível ver o momento em que o passageiro é atingido. Inicialmente, o ônibus estava parado quando o homem atravessou na tentativa de subir no carro. No entanto, o motorista acelerou impedindo o embarque do passageiro.

Sem estar convencido, o homem correu segurando o corrimão da porta, mas não conseguiu alcançar a velocidade do veículo e caiu no chão. Nesse momento, a roda de trás passou por cima da vítima.

VEJA MAIS

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para a ocorrência, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso e já ouviu motorista e cobrador.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com