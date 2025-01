Motorista desvia de cachorro e veículo capota em Mosqueiro

ACIDENTE DE TRÂNSITO

Veículo capota na PA-242 entre Capanema e Peixe-Boi na noite deste sábado

O acidente ocorreu no início da noite deste sábado (4/1), na PA-242, estrada que liga os municípios de Capanema e Peixe-Boi, no nordeste do Pará