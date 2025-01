Audiência neste domingo será decisiva para Garro, do Corinthians, após acidente com vítima

O meia Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, vai passar por audiência neste domingo (5) após se envolver em um acidente com vítima em La Pampa, na Argentina, durante a madrugada do último sábado (4). Ele aguarda decisão da Justiça do país para saber se pode retornar ao Brasil.

Garro segue em liberdade e acompanhado dos familiares em sua casa. A partir do avanço do caso neste fim de semana, o jogador e o clube vão tomar as próximas medidas. O Corinthians mantém contato direto com o advogado do meia.

Entenda o caso

No sábado, durante a madrugada, o jogador se envolveu em um acidente com um motociclista em La Pampa, na Argentina. O meia dirigia uma RAM e estava acompanhado de Facundo Castelli, jogador do Emelec. O motociclista, identificado como Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, morreu com a colisão.

Os relatos apontam que Garro dirigia pela via principal, enquanto Chiaraviglio pela secundária. A moto se chocou com o lado do passageiro.

Ainda nas primeiras horas do sábado, o meia foi encaminhado para prestar depoimento e acabou liberado pelas autoridades. O jogador teve constatada a presença de álcool no sangue a partir do teste etilômetro realizado.

Audiência decisiva

Sob responsabilidade de Francisco Cuenca, a Promotoria trata o caso como "homicídio culposo", quando não há a intenção de matar, com agravante pela quantidade de álcool no sangue. Na Argentina, a lei de trânsito se assemelha à do Brasil: é proibido guiar um veículo com nível etílico acima de zero miligramas por litro de sangue.

A audiência deste domingo (5) determinará se Garro seguirá em liberdade e poderá voltar ao Brasil para se reapresentar ao Corinthians na próxima terça-feira (7), data do retorno do elenco ao trabalho no CT Joaquim Grava.

Pelo time, conversaram com Garro e o advogado: o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone; o executivo, Fabinho Soldado; o segundo vice-presidente, Armando Mendonça; e o atacante Ángel Romero, um dos atletas mais próximos do argentino no elenco.