Acidente com duas motos fere gravemente motociclista na manhã de sábado (04), na avenida Centenário

Um grave acidente entre duas motocicletas deixou feridos os condutores na manhã deste sábado (04/01), na avenida Centenário, em Belém. O acidente de trânsito ocorreu na entrada do bairro do Bengui. As motos tem as placas QVI-3A71 e RXG-2E31.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, dois motociclistas aparecem caídos no chão. Um deles parece estar em situação mais grave caído em cima de uma das motos com o rosto virado para o asfalto e sangrando.

O Centro Integrado de Operações (CIOP) e Polícia Científica do Pará informaram que não foram acionados para nenhum acidente com vítima fatal no local.