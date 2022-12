Motociclista ‘voa’ por cima de carro após colisão em Cametá

Um motociclista, que não teve identidade divulgada, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito, na noite da última sexta-feira (16), na avenida Inácio Moura, mais conhecida como Estrada da Aldeia, em Cametá, região nordeste do Pará. O homem foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Não há atualizações sobre o estado de saúde dele. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança instaladas em uma residência localizada nas proximidades do local da colisão. Os registros mostram o momento em que o motociclista pilota o veículo pela avenida, que é a via preferencial.

Um carro, modelo Corsa, de cor cinza, surge no sentido contrário e tenta dobrar no cruzamento para acessar uma outra via, conhecida como “Rua da AABB”. O motociclista não consegue frear a tempo de ser atingido em cheio. Ele é arremessado por cima do automóvel e fica caído ao chão.



Vídeos compartilhados em grupos de troca de mensagens mostram os dois veículos bastante destruídos. A vítima aparece jogada ao chão e, aparentemente, está desacordada. Moradores se aproximam e tentam ajudar, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu o rapaz para a UPA.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “investigações estão sendo conduzidas para apurar as responsabilidades pelo ocorrido”. A PC não detalhou se o motorista do carro de passeio já foi ouvido para prestar esclarecimentos.